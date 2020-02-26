فورار: الأولوية ستكون لقاعدة الحياة التي كان يقطن فيها الرعية الإيطالي

أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، أن “أولوية وزارة الصحة ستكون منصبة لقاعدة الحياة التي كان يقطن فيها الرعية الإيطالي المصاب بفيروس كورونا”.

وكشف فورار، اليوم الأربعاء في ندوة صحفية، أن “كل الإجراءات سيتم إتخاذها في قاعدة الحياة التي تواجد فيها الرعية الإيطالي بورقلة”.

وأضاف أنه “سيتم تحديد جميع الأشخاص الذين تم التواصل مباشرة بينهم وبين الرعية”، مشيرا “أنه سيتم إتخاذ إجراءات استعجالية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس والتكفل بهم”.

وبخصوص التصريح بالمعلومات الخاصة بتطور الفيروس بالجزائر، صرح فورار للصحافة “أنه سيكون هناك نشر لبيانات وزارة الصحة يوميا”.

و”ستكون هناك حملات توعوية للمواطنين”. يضيف فورار.