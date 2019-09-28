فورار: الجزائر تسجل من 15 إلى 20 حالة وفاة بداء الكلب سنوياً!

قال المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، فورار جمال، اليوم السبت، أن الجزائر تسجل سنويا من 15 إلى 20 حالة وفاة بداء الكلب.

وحسب الإذاعة الجزائرية، أكد جمال فورار على هامش أشغال يوم دراسي حول مكافحة داء الكلب بوهران، أن عدد الوفيات بهذا الداء كبير.

وأكد ذات المتحدث، على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات للقضاء على داء الكلب وبلوغ صفر حالة وفاة بهذا الداء، من الآن لسنة 2030.

وتابع فورار: “يجب تحسيس الأشخاص وخاصة في الوسط المدرسي وبين التلاميذ، بطرق الوقاية من داء الكلب”.

وفي نفس السياق، قال المدير العام أن 40 بالمائة من الوفيات بداء الكلب نتيجة العضات، هم الأطفال.

ومن جهتها، ستنظم وزارة الفلاحة من 12 إلى 17 أكتوبر القادم، بالعاصمة، ورشة عمل تظم كافة القطاعات، للخروج باستراتيجية وطنية للقضاء على داء الكلب.

للتذكير، سيتم تنظيم ملتقى جهوي لتكوين المتكونين حول التكفل بالأشخاص المعرضين لخطر داء الكلب، بوهران، لمدة يومين، وابتداء من اليوم.