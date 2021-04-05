فورار: الجزائر تشهد وضعية وبائية مستقرة والوضع كارثي في دول متطورة

قال المكلف بالاعلام في لجنة متابعة تفشي وانتشار فيروس كورونا جمال فورار أن الجزائر تشهد حاليا وضعية وبائية مستقرة فيما يتعلق بانتشار الوباء

وأضاف فورار في تصريح له اليوم في خرجة ميدانية رفقة وفد وزاري لدار المسنين بالعاصمة أن دولا متطورة تشهد وضعا صحيا كارثيا خلال هذه الفترة

وفيما يتعلق بشهر رمضان قال ذات المتحدث أن وزارة الصحة لديها برنامج وطني حو الصيام و الصحة و كبار السن لديهم عناية خاصة في شهر الصيام.

كما أشار إلى أن وزارة الصحة جهزت دفاتر صحية حول الصوم و الامراض المزمنةالصوم والمسنين و الصوم و السكري الصوم و ارتفاع ضغط الدم لضمان صيام آمن