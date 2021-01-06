فورار: الجزائر جاهزة لبداية التلقيح ضد كورونا لوجيستيكيا وسيستمر عدة أشهر

كشف جمال فورار، اليوم عن جاهزية الجزائر في مجال اللوجستيك للشروع في عملية التلقيح ضد كورونا على مدى أشهر.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا قائلا أن “الرئيس تبون أمرنا ببدء التلقيح في شهر جانفي”.

وأكد فورار إتخاذ كافة التدابير “ونحن بصدد اتخاذ جميع الإجراءات لإنجاح هذه الحملة “.

كما قال فورار على هامش المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطور الوباء أن حملة التطعيم ستستمر عدة أشهر حسب الأشخاص ذوي الأولوية.

وأما على الصعيد اللوجيستي أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا “نحن جاهزون”.

وفي ذات السياق صرح فورار أن الجزائر لديها الخبرة الكافية في مجال التلقيح وهناك الكثير من العمل الذي يتم القيام به .

وفيما يخص عملية التلقيح العملية قال فورار أن العملية ستشمل كأولوية أشخاصا مستهدفين.

وستخص 70 في المائة على الأقل من السكان لكسر سلسلة الانتقال كما تم الإعتماد على دراسات ومعايير دولية متعلقة بالتلقيح.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ” اننا نواجه فيروس تحور منذ بداية الوباء حوالي 330.000 مرة”.