فورار: الرعية الإيطالي ظهرت عليه أعراض كورونا يوم 22 فيفري بعد تنقله إلى ورقلة

أدلى اليوم الأربعاء، مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، بتفاصيل جديدة، حول حالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها.

وأكد في ندوة صحفية أن التقرير النهائي الصادر من معهد باستور في حدود الساعة الخامسة من يوم أمس الثلاثاء، أكد إصابة الرعية الايطالي بكورونا.

وأشار فورار أنه لا يمكن التستر عن هذا الفيروس القاتل، مثل كل بلدان العالم.

وقال ” تم على المستوى العالمي تسجيل 3 آلاف وفيات، و80 الف اصابة، بأكثر من 30 دولة”.

وأضاف “لم نكن مندهشين بوصول كورونا الى الجزائر لانه اجتاح العالم ومن بينها ايطاليا، كنا ننتظر ظهور حالات في الجزائر خاصة في ظل قدوم العديد من الطائرات”.

وفي تفاصيل اكتشاف اصابة الرعية الايطالي العامل بالجزائر، قال ” وردت إلينا معلومات يوم 22 فيفري، تفيد بوجود رعيتين ايطاليتين يعملان بورقلة ظهرت عليهما اعراض الانفلونزا”.

وأضاف “طلبنا من الطبيب عزلهما، وإجراء تحاليل لهما، حيث تم إرسال التحاليل الى معهد باستور يوم الاثنين 24 فيفري، وتم التأكد منها أمس”.

وأشار أن الرعية الايطالي يبلغ من العمر 61 سنة، دخل الجزائر بتاريخ 17 فيفري، وتنقل الى ورقلة عبر رحلة جوية بتاريخ 18 فيفري”.