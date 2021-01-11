فورار.. اللقاح “حلال” ولا يمكن أن نغامر بصحة الجزائريين

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لرصد فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم الاثنين، إن اللقاح الذي اختارته الجزائر حلال.

وأوضح، فورار في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “هناك إشاعات سلبية حول أن اللقاح ليس حلالا، لكن لا شيء من ذلك”.

وأشار المتحدث، إلى أن الجزائر، اختارت اللقاحات الممتازة والتي تكون ايجابية لصالح الجزائريين.

وتابع فورار،أن متلقي الجرعة الأولى من اللقاح الأول يتلقى الثانية من نفس اللقاح، قائلا “لا يعقل أن نغامر بصحة الجزائريين”.

وأكد المتحدث، أن للقاح تأثيرات بعد تلقيه، لكنها “تكون بسيطة جدا كالحمى، الفشل وتختفي خلال ساعات”.

وبخصوص، تبريد اللقاحات، صرح فورار، أن الجزائر تملك الإمكانيات لذلك، مشيرا إلى أن معهد باستور سيحفظ 500 ألف جرعة.