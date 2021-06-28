فورار: الموجة الحالية لجائحة كورونا أكثر عدوى وتصيب الشباب بكثرة

قال جمال الدين فورار، رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، إن فيروس كورونا عرف تطورات وظهر بأشكال كثيرة.مشيرا إلى إن الموجة الحالية للفيروس التاجي أكثر عدوى وتصيب الشباب بكثرة.

ومن جهة أخرى، كشف فورار في تصريح لتلفزيون “النهار”، اليوم الإثنين، عن وصول دفعات جديدة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، خلال أواخر شهر جوان وخلال شهر جويلية لضمان عملية التلقيح بأريحية.

وأكد فورار، إن القطاع سيعمل على تلقيح كل العمال بتسهيل تلقي اللقاح وتوفيره بأماكن العمل بكل ولايات الوطن.وأشار ذات المسؤول، إلى إن هناك تهاون كبير للمواطنين في احترام التدابير الوقائية.هذا وقدم فورار نصيحة للمواطنين، بعدم تصديق الإشاعات المتداولة حول اللقاح ودعاهم لتلقي اللقاح.