فورار: الوباء في تزايد مستمر مقارنة بالعام الفارط.. والحالات تضاعفت

قال الناطق الرسمي للجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن الوباء في تزايد مستمر مقارنة بالعام الفارط. مضيفا أن الحالات تضاعفت خاصة في شهر جوان.

وأضاف فورار خلال يوم دراسي حول الوضعية الوبائية في الجزائر، أن الجزائر تتوفر على 100 مخبر موزع على كل الولايات بتقنيات جديدة. حيث أن النتائج يكون مؤكدة ومعلومة خلال 24 ساعة. مشيرا في ذات السياق، إلى أن الوفيات التي يتم تسجيلها يوميا في الجزائر تتراوح مابين 9 إلى 11 حالة.

وأوضح فورار، أن الجزائر كانت قد بدأت اللقاح بكميات قليلة وإعتمدت على إستراتيجية القرابة في التلقيح في الأماكن العمومية. حيث تم إعتماد التلقيح على مستوى مراكز العمل وتعمد على توفيره لكل المواطنين واللقاحات معتمدة وهي الحل الوحيد لمواجهة الارتفاع المستمر لعدد الإصابات. مؤكدا أنه لايوجد أي عجز في إقتناء اللقاحات وهي متوفرة