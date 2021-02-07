فورار.. انطلاق توزيع لقاح “استرازنيكا” على الولايات الأقل تضررا اليوم الأحد  

صورة من الأرشيف لوصول لقاح استرازنيكا إلى الجزائر

أعلن جمال فورار، الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، عن انطلاق عملية توزيع لقاح “استرازنيكا” على الولايات الأقل تضررا.

وأوضح فورار، أن الولايات الـ20 التي استفادت من الدفعة الأولى من اللقاح “سبوتنيكv”، عرفت وضع وبائي خاص، بأعلى معدل إصابة.

وأشار المتحدث، إلى أن باقي الولايات الـ28 ستتحصل ابتداءً من اليوم الأحد، من حصص اللقاح المستورد.

وقال فورار، إن السيناريو من التلقيح تتطلب تغطية 60 بالمائة من المواطنين، أي تطعيم 17 مليون شخص، بـ38 مليون جرعة.

أما السيناريو الثاني –يضيف فورار-، تغطية تطعيم 70 بالمائة من الأفراد، ما يقارب 20 مليون شخص، بـ44 مليون جرعة تقريبا.