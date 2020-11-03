فورار: بإمكان المتعافين من فيروس كورونا تلقيح أنفسهم ضد الأنفلونزا الموسمية

قال جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية إنطلقت اليوم الثلاثاء.

وقال فورار خلال ندوة صحفية، أن كل الأشخاص معنيين بالتلقيح حتى الذين تعافوا من فيروس كورونا ولديهم أمراض مزمنة.

وأشار فورار، إلى أن التلقيح سيخص الأشخاص الأكثر عرضة، ولا وجود لإجبارية التشخيص قبل اللقاح.

وأضاف ذات المتحدث، أن هناك برنامج لتوزيع الجرعات على مستوى الصيدليات، وهو قابل للتعويض من قبل الضمان الإجتماعي.

كما أن اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية سيكون متوفرا على مستوى الوحدات الصحية عبر التراب الوطني

وكشف فورار، أنه تم إقتناء هذه السنة مليون و800 ألف جرعة وهي كمية غير قليلة، وتكفي للقطاع العمومي والخاص.

وأضاف فورار، أنه في حالة نفاذ المخزون وإن تطلب الأمر سنقوم باقتناء كميات أخرى من اللقاح.

وقال أن الحملة إنطلقت مبكرا على غرار العام الماضي بسبب إجراءات تتماشى مع حالة الوباء وجائحة فيروس كورونا.