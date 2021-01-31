فورار.. توزيع اللقاحات سيكون بالتساوي عبر كافة الولايات

الوطني
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فورار.. توزيع اللقاحات سيكون بالتساوي عبر كافة الولايات
بقلم أسماء.ع

أفاد الناطق الرسمي باسم اللجنة لمتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، أن توزيع اللقاحات سيتم بصفة متساوية عبر كافة الولايات.

وأوضح جمال فورار، أن عند وصول اللقاح سيتم توزيعه عبر كافة الولايات بالتساوي لتغطية كل المواطنين الراغبين في التلقيح.

وأشار الناطق الرسمي باسم اللجنة، إلى أن التلقيح ليس إجباريا، لكن في نفس الوقت دعا المواطنين إلى تلقيه.

وقال، فورار، إن هناك متابعة يومية عبر المنصة الرقمية للمواطنين الذين أخذوا اللقاح للعودة، بعد 21 يوما لاستكمال الجرعة الثانية.

وأكد المتحدث على هامش عملية انطلاق التلقيح بالعاصمة،أن اللقاح هو الوسيلة الوحيدة للحماية من الفيروس، لكن –يضيف- رفقة التدابير الوقائية.


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