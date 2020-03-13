فورار: ” توقيف البطولة مستبعد لأننا نتحكم في الفيروس”

أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار أن توقيف البطولة مستبعد في الفترة الحالية، بالنظر إلى تطورات إنتشار فيروس كورونا.

وتحدث فورار عن خطر فيروس كورونا في الملاعب الجزائرية من خلال تدخل هاتفي عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“فيروس كورونا يعرف إنتشارا رهيبا في العالم أين وصل إلى 135 ألف شخص، بالإضافة إلى سرعة إنتشاره في أوروبا، كل هذا دفعنا لأخذ إحتياطات للحد من إنتشاره في الجزائر”.

وأضاف: ” لقد تم برمجة مباريات البطولة الجزائرية بدون جمهور إلى غاية 31 من شهر مارس الجاري، وأنا أعتقد أنه من المستبعد أن تتوقف البطولة لأننا نتحكم في حاملي الفيروس القادمين من أوروبا”.