فورار: حاملو فيروس كورونا لم تظهر عليهم الأعراض وكلهم من عائلة واحدة

قال مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، إن الحالات الحاملة لفيروس كورونا بالجزائر، لم تظهر عليهم أعراض المرض، و16 منهم ينتمون لعائلة واحدة والتي كانت على اتصال بالعائلة المقيمة بفرنسا.

وأضاف فورار، في ندوة صحفية بوزارة الصحة حول مستجدات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر اليوم الخميس، أنه لا توجد حالات مؤكدة لفيروس كورونا خارج العائلة المصابة، بإستثناء أول حالة سجلت بالجزائر والمتعلقة بالرعية الإيطالي.

وأشار فورار، إلى أن أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية تتشابه، لذلك يقوم معهد باستور، بالقيام بتحاليل كورونا والأنفلونزا للحالات المشتبه فيها.

وأكد ذات المتحدث، على ضرورة الوقاية من المرض، خصوصا عن طريق غسل الأيدي جيدا بالصابون ولعدة مرات، وإستعمال المناديل الورقية.

كما أشار إلى أن وضع الكمامات غير ضروري، إلا بالنسبة للحالات التي يشتبه بإصابتها بالفيروس أو التي تعاني من الزكام.