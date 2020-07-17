فورار: سجلنا 40 وفاة في صفوف السلك الطبي بسبب فيروس كورونـا

أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، أن السلك الطبي سجل2600 إصابة بالفيروس منها 40 وفاة.

وقال فورار خلال حلوله ضيفا في اليوم المفتوح لقناة النهار، “العاملون في قطاع الصحة تعبوا لكن العزيمة موجودة للقضاء على الفيروس”.

كما استنكر فورار الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء والعاملين في قطاع الصحة في الفترة الأخيرة، داعيا المواطنين تقديم المساعدة بأخذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.

فورار وخلال حديثه شكر السلك الطبي على كل المجهودات لمحاربة فيروس كورونا وللحد من انتشاره.