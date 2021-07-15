فورار: سنصل إلى الدخول للأماكن العمومية بالتلقيح.. وتقليل الزيارات في العيد ضروري

قال جمال فورار الناطق الرسمي للجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا، إنه سنصل إلى مرحلة منع الدخول للأماكن العمومية بدون تلقيح. مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بكل من يؤثر على المواطنين في حملة التلقيح.

وأضاف فورار خلال إنطلاق حملة التلقيح وسط الطلبة رفقة وزير الصحة، أن التلقيح يتماشى مع الإجراءات الوقائية. وبخصوص عيد الأضحى المبارك، دعا ذات المتحدث إلى ضرورة تقليل الزيارات خلال عيد الأضحى. وتكثيف إجراءات الوقاية أثناء عملية .الذبح