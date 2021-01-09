فورار: سنعتمد على عدة لقاحات والتطعيم ليس إجباريا

أكد جمال فورار، رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، إن لقاح فيروس كورونا سيصل إلى الجزائر قريبا.

وأورد فورار، على هامش إشرافه على إنطلاق الحملة الوطنية التحسيسية للتلقيح ضد كورونا، إن اللقاح سيصل في غضون أيام.

مؤكدا إن حملة التلقيح ضد كورونا ستنطلق هذا الشهر في الجزائر، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأكد جمال فورار، إن تلقي لقاح كورونا ليس إجباريا في الجزائر كغريها من دول العالم.

مشيرا إلى إن اللجنة ستعمل على تحسيس المواطنين بأهمية تلقي اللقاح.

وبخصوص اللقاح الذي سيتم إستخدامه، قال فورار إنه لا يوجد أي بلد يعتمد على لقاح واحد.

موضحا إنه يجب الإعتماد على عدد كبير من اللقاحات، لتغطية إحتياجات الدولة.

وأضاف فورار، إن الجزائر إنخرطت في منظمة كوفاكس لتضمن الحصول على لقاحات آمنة.

وتابع إن لقاحات كوفاكس ليست كافية، لذلك سيتم الإعتماد على لقاحات أخرى خارج نطاق المنظمة.

ومن جهة أخرى، أوضح فوار، إنه لحد الآن لا توجد أي لقاحات معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية ولكن هناك لقاحات مسجلة في بلدانها.

مشيرا إلى إن هناك مخابر قدمت ملفاتها للمنظمة لأجل إعتماد لقاحاتاها ومنها اللقاح الروسي سبوتنيك في.