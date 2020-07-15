فورار عن إجراءات الوقاية قبل العيد .. يجب إجبار المواطن على ارتداء الكمامة في كل مكان

دعا جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد والتصدي لفيروس كورونا، إلى ضرورة إجبار المواطن على ارتداء الكمامة في كل مكان.

وجاء تصريح فورار ردا عن سؤال يتعلق بكيفية تعزيز الإجراءات الوقائية الحالية أيام قبيل عيد الأضحى، حيث جدد دعوته إلى التطبيق “الصارم” لكل التدابير الوقائية خاصة ارتداء القناع الواقي.

وأوضح المتحدث ان هذه الإجراءات من شأنها أن تبعد الوقوع في نفس الوضعية التي تم تسجيلها بعد عيد الفطر المبارك و هي الفترة التي شهدت ارتفاعا في عدد الحالات.

وشدد ذات الخبير دعوته لأخذ “العبرة” من تبعات عيد الفطر المبارك لتفادي ما حصل بعد هذه المناسبة الدينية مع الحرص على تحسيس وإجبار المواطن على ارتداء القناع الواقي في كل مكان على غرار الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مثلا فرض حزام الأمن داخل السيارة.