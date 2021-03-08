فورار: كل جرعات لقاح كورونا انتهت ولم يبق إلا الصيني

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أن كل جرعات لقاح كورونا انتهت ولم يبق إلا الصيني.

وذكر فورار نقلا عن التلفزيون الجزائري، أن كل الجرعات التي استوردت تم استهلاكها باستثناء اللقاح الصيني الذي لم يستنفذ بعد.

وبخصوص الاصابات الجديدة بالسلالة المتحورة، دعا رئيس مصلحة مخبر التحاليل البيولوجية بمستشفى رويبة، البروفسور كمال جنوحات، إلى عزل المصابين بالمستشفى.

وشدد الاخصائي في علم المناعة على التلقيح الجماعي تدريجيا حسب الجرعات المستلمة لبلوغ نسبة 70 بالمائة من عدد السكان.