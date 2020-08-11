فورار: كورونا خطف 69 عاملا وأصاب أزيد من 4000 مهني من قطاع الصحة

كشف الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، أن قطاع الصحة فقد 69 عاملا بعد اصابتهم بالفيروس التاجي.

وقال فورار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “فقد القطاع 69 عاملا من مختلف الأسلاك الطبية وشبه الطبية بجائحة كورونا، كما تعرض 4025 آخرا إلى الإصابة بهذا الوباء منذ انتشاره بالجزائر”.

وعبر فورار، عن أسفه لهذا الوضع الذي تسببت فيه بالدرجة الأولى بعض السلوكات الطائشة للمواطنين الذين لا يحترمون قواعد الوقاية.

ودعا فورار، المواطنين، إلى الالتزام الصارم بالقواعد الوقائية بعد اعادة فتح الأسبوع القادم لعدد من المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه، تفاديا للانتشار الواسع للفيروس.

وحمل الناطق فورار بعض المواطنين، المسؤولية في نقل العدوى بسبب عدم احترامهم للقواعد الوقائية بالرغم من المجهودات التي قامت بها السلطات العمومية من أجل التصدي لهذا الوباء.

ومن جهة اخرى، عبر ذات المسؤول، عن ارتياحه لتحسن الوضعية الوبائية خلال الأيام الأخيرة من خلال تسجيل تراجع طفيف في عدد الإصابات ونسبة الوفيات وعدد المرضى بالعناية المركزة.