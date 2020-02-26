فورار: لا أنصح بتعليق الرحلات من وإلى إيطاليا.. ولا داعي للأقنعة الوقائية

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فورار: لا أنصح بتعليق الرحلات من وإلى إيطاليا.. ولا داعي للأقنعة الوقائية
بقلم ايمان عياش

كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، أن وزارة “الصحة لا تنصح بتعليق الرحلات الجوية ولا التجارية بين الجزائر وإيطاليا”.

وأكد فورار، اليوم الأربعاء في ندوة صحفية، أن الجزائر ” تقوم بالتنسيق يوميا مع القنصلية الإيطالية لرصد المعلومات التي تتعلق بتطور الوباء “.

وأوضح في ذات السياق “أن الجزائر سجلت فقط حالة واحدة مؤكدة لحد الساعة”، مشيرا في السياق ذاته “أن الحالة لا تستدعي كل القلق”.

وقال فورار “لا داعي لإقتناء الأقنعة الوقائية، فالوضعية الحالية ليست بالمقلقة، تكفي فقط النظافة والوقاية لمواجهة الفيروس”.

وأضاف أن “الحالات التي تم تسجيلها سابقا على مستوى المستشفيات عبر مختلف ولايات الوطن، كانت بسبب الإنفلونزا الموسيمة، أين أسفرت عن وفاة 20 شخصا”.


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