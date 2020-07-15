فورار.. لا جدوى من امكانيات الدولة ما لم يلتزم المواطن بالتدابير الوقائية

قال الناطق الرسمي للجنة رصد والتصدي لفيروس كورونا الدكتور جمال فورار إن الإمكانيات والتجهيزات المجندة من قبل الدولة لفائدة الأطقم الطبية والمستشفيات لا جدوى منها ما لم يلتزم المواطن بالوعي وبالتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعن ارتفاع عدد الحالات خلال الأيام الأخيرة قال فورار أن هذه الوضعية “لم تستثن منها أية دولة في العالم وحتى الدول التي رفعت الحجر الصحي تفكر اليوم في طرق أخرى للتصدي للفيروس”.

وأشار الدكتور فورار إلى تحذيرات المنظمة العالمية للصحة التي قدمت أرقاما حول انتشار الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة والتي تجاوزت 200 ألف حالة إصابة واصفا هذه الوضعية “بالمخيفة”.

وفيما يتعلق بارتفاع عدد الحالات في الجزائر إلى أزيد من 500 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة أكد رئيس لجنة رصد والتصدي لفيروس كورونا أن هذه النتائج “كانت منتظرة وتبقى الوسيلة الوحيدة لتجاوز هذه المحنة هي وعي واحترام المواطن للتدابير الوقائية لحماية صحته وصحة محيطه والوطن لمنع انتشار الفيروس”.