فورار: لهذا السبب إرتفعت إصابات كورونا بالجزائر خلال الأيام الأخيرة

قال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة كورونا، جمال فورار، إن الارتفاع الطفيف في حالات الاصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، يعود إلى عدم احترام التدابير الوقائية.

وأورد الدكتور فورار، خلال عرض حصيلة تطور فيروس كورونا، أمس الجمعة، أن الإرتفاع الطفيف في إصابات كوفيد-19، راجع الى عدم احترام التدابير الوقائية، عقب استئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية في بعض الولايات.

وأضاف ذات المتحدث، أن حالة تنامي هذا المرض، قد سجلت أيضا في بلدان أخرى مثل الصين وفرنسا وايطاليا.

وأشار الدكتور، إلى ارتفاع عدد الوفيات، والتي تخص أشخاص مسنين وطاعنين في السن.

وذكر فورار، أن شخصا توفي عن عمر ناهز 108 عاما، ضحية عدوى عن طريق أفراد أسرته، والذين لم يتقيدوا بالتدابير الوقائية.

كما أوضح ذات المسؤول، أن جميع الأشخاص المتوفين يوم الخميس الماضي جراء الفيروس، كانوا يعانون من أمراض مزمنة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء.

ودعا فورار المواطنين، لاحترام التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس، مثل غسل الأيدي والتباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي، ووضع القناع الذي بات الزاميا.