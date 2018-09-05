فورار : معهد باستور أكد رسميا وجود”الكوليرا” في واد بني عزة بالبليدة

قال مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن معهد باستور بالعاصمة، تأكد بشكل قاطع ورسمي ، من أن جرثومة الكوليرا موجودة في مجرى واد بني عزة بالبليدة.

وخلال تصريح حصري “للنهار” قال الدكتور فورار، أن الجرثومة وجدت في مياه الوادي، بعد عملية تحليل مكثفة قام بها المعهد مؤخرا.

وأبرز ذات المتحدث، أن أول حالة إصابة بالوباء ، سجلت من طرف عائلة، تقيم على ضفاف واد بني عزة الفاصل ، بين بلديتي البليدة وأولاديعيش.

كما أشار، أن مياه الوادي ، لاتعتبر مياه صالحة للشرب، مذكرا في ذات السياق، أن السلطات المحلية ستقوم بواجبها لمنع إنتقال العدوى .