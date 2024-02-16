فورار: مكافحة السرطان من أولويات الدولة

كشف المدير العام للوقاية بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار، أن مكافحة السرطان تعد من بين أولويات الدولة التي جسدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لاسيما من خلال تنصيب لجنة وطنية للوقاية من هذا المرض وتوفير كل ظروف العلاج.

وقال الدكتور فورار في كلمة له ممثلا لوزير الصحة عبد الحق سايحي خلال افتتاح أشغال يوم تقييمي للطبعة الـ7 لصالون الإعلام حول السرطان. المنظم في الفترة من 3 إلى 5 فيفري من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية “الأمل” لمرضى السرطان. أن مكافحة السرطان هي من بين أولويات الدولة التي جسدها رئيس الجمهورية بتنصيبه للجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان. وأمر بالتكفل بالمرضى وتوفير كل الظروف لضمان علاجهم بكل أريحية.

وأشار قي سياق ذي صلة، إلى أن كل مريض سرطان في الجزائر سيستفيد من تكفل كامل وتام تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. مطمئنا المرضى بأن الدولة تأخذ على رأس أولوياتها صحة المواطنين.

وبخصوص هذا اللقاء أكد الدكتور فورار، أنه جاء لتقييم الطبعة السابعة لصالون الإعلام حول السرطان من كل الجوانب. وأهم النشاطات التي عرفتها إلى جانب تكريم المساهمين في إنجاح فعالياتها بمن فيهم المؤسسات الاستشفائية. الجمعيات والفاعلين نظير العمل الذي قاموا به خصوصا في مجال التكفل بمريض السرطان ومرافقته.

ومقارنة بالطبعة السادسة للصالون أوضح ذات المسؤول أن هذه النسخة عرفت تطورا ملحوظا في عدد العارضين والمشاركين. معلنا عن أن الطبعة القادمة ستعرف طابعا دوليا لتكون فرصة للتقارب مع دول أخرى وتبادل التجارب في هذا المجال.

من جانبها أوضحت المديرة الفرعية بوزارة الصحة الدكتورة جميلة نذير، أن الطبعة السابعة للصالون عرفت مشاركة كبيرة من طرف المؤسسات الصحية والجمعيات وقطاعات أخرى. مشيرة إلى أن الطبعة القادمة ستعرف تمديد آجال التنظيم حتى يتسنى لشريحة أكبر من المواطنين الاستفادة من النشاطات والعروض.