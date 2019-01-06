فورار : هذه أعراض “البوحمرون”  

ذكر مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار، أعراض داء الحصبة أو ما يعرف “البوحمرون” الأكثر انتشارا لدى فئة الأطفال.

وقال فورار لدى نزوله ضيفا في حصة “قهوة وجرنان”، إنّ الداء الحصبة هي عدوى فيروسية شائعة تصيب الأطفال، وتشبه أعراضها في الأول أعراض الزكام.

مشيرا أنّ الأعراض تبدأ بالظهور من سبعة أيام إلى أربعة عشر يوما من بعد التعرض للفيروس، على شكل حمى، كحة جافة، سيلان في الأنف، احتقان.

إضافة إلى التهاب في ملتحمة العين، حساسية للضوء، بقع داخلية بيضاء داخل الفم لجهة الخد، طفح جلدي.

مشيرا يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم ، إضافة إلى تدابير وقائية أخرى كغسل الأيدي وتغيير المنشفة .

كما طمأن فورار الأولياء، بعدم التخوف من الداء والتقرب من الوحدات الصحية من أجل تلقيح أبنائهم .

وقال المتحدث، أن الحكومة ووزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة والإمكانيات من أجل مواجهة هذا الداء ،

كما وفرت اللقاح على مستوى جميع وحداتها الصحية ، مشيرا أن اللقاحات ذات جودة ومعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية ومعاهد “باستور “.