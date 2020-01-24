فورار: “وجهنا تعليمات للتصدي لأي طارئ بخصوص فيروس كورونا”

أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال فورار، في مكالمة هاتفية لقناة النهار، أنه قد تم توجيه تعليمات بخصوص فيروس كورونا.

وقال فورار أنه تم توجيه تعليمات للتصدي لأي طارئ خاص بالأوبئة ذات الانتشار الواسع خاصة مع ظهور نوع جديد من فيروس كورونا في الصين، مع التكفل بالحالات عند ظهورها.

وأضاف جمال فورار مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن وزارة الصحة تتابع الوضع وتنتظر تعليمات المنظمة العالمية للصحة.

على غرار بقية دول العالم في حالة انتشار الوباء لتنصيب اميرات حرارية على مستوى المطارات الوطنية.