أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، وضع كل الرحلات الجوية والبحرية والبرية تحت المراقبة.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الخميس، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في الجزائر، أوضح فورار أنه سيتم تشديد الرقابة على مراكز العبور البرية، والرحلات الجوية والبحرية، وخاصة من البلدان التي ظهر فيها فيروس كورونا.

وأضاف فورار “الوضع صعب جدا، خاصة في حال عدم ظهور الأعراض على المصاب بكورونا، ودخوله أرض الوطن”.

وأشار مدير الوقاية، تنشيط لقاء الأحد المقبل، للحديث عن الوضعية الكاملة للمصابين بالفيروس، والمتواجدين تحت الحجر الصحي بكل من مستشفى القطار وبوفاريك.