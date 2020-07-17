فورار: 20 بالمائة من الإصابات عائلية.. وعدم الامتثال بالوقاية سيرفع عدد الوفيات

أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، أن 20 بالمائة من الحالات المسجلة لفيروس كورونا سجلت في الوسط العائلي.

وقال فورار، خلال استضافته في بلاطو تلفزيون “النهار” بمناسبة اليوم المفتوح تضامنا مع الجيش الأبيض، أن ارتفاع حالات الإصابة ليس معنيا بالجزائر فقط بل عبر كل دول العالم بسبب رفع الحجر الصحي، حيث تم مؤخرا تسجيل 230 ألف حالة في العالم خلال 24 ساعة.

وأضاف فورار، أن عدم الالتزام والامتثال بالتدابير الوقائية ساهم كثيرا في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خاصة من خلال التجول في الأسواق دون ارتداء الكمامات.

وأوضح فورار، أن عدم الامتثال بتدابير الوقاية يساهم في ارتفاع عدد الوفيات التي تقاس عليها نسبة التحكم في الوباء.