فورار: 23 ألف حالة كورونا لا تتجاوز أعمارهم 49 سنة وأكثر المصابين والمتوفين رجال

كشف عضو رصد ومتابعة وباء كورونا بالجزائر، جمال فورار، أنه منذ بداية الوباء، تم تسجيل أزيد من 59 ألف حالة.

وقال فورار، في ندوة صحفية، إنه منذ 4 نوفمبر، تم الكشف عن أزيد من 59 الف إصابة عن طريق PCR.

وأوضح جمال فورار، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 136 حالة، بين كل 100 الف مواطن.

وأعلن أن موعد الذروة شهدته الجزائر بتاريخ 7 جويلية، ثم انخفضت الإصابات نسبيا، الا أن الارتفاع عاود منذ نصف اكتوبر.

وقال إنه تم تسجيل 53.6 بالمئة من الإصابات لدى الرجال، و46.4 بالمئة لدى النساء.

وأفاد أن 23 ألف مصاب تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 سنة، والباقي كبار السن أي ما فوق الخمسين سنة.

كما أشار عضو رصد ومتابعة وباء كورونا بالجزائر أن 69 بالمئة من الوفيات رجال، و31.7 من النساء.

وفسر المتحدث أن 32 بالمئة من الوفيات تتراوح أعمارهم ما بين 50 و64 سنة، والباقي ما فوق 65 سنة.

وتوصلت لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر، أن مواطنا واحد يمكنه إصابة 4 آخرين بالوباء –يضيف جمال فورار-.