فورار: 47 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ببوفاريك والقطار

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فورار: 47 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ببوفاريك والقطار
بقلم نادية بن طاهر

كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، اليوم الخميس، عن وجود 47 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالمؤسسة الاستشفائية بوفاريك، ومستشفى القطار.

وأوضح فورار، في ندوة صحفية بوزارة الصحة حول مستجدات الاصابة بفيروس كورونا بالجزائر، أنه قد تم تسجيل 18 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، في مستشفى بوفاريك، منها 12 حالة مؤكدة.

كما تم تسجيل 43 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد، بمستشفى القطار، منها حالتين مؤكدتين.

وبذلك بلغ عدد الاصابات المؤكدة بهذا الفيروس في الجزائر، 17 حالة مؤكدة، منها 16 من عائلة واحدة.

وأورد ذات المتحدث، أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحاليل الأشخاص المشتبه بإصابتهم بكورونا، فور التؤكد منها في معهد باستور.


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