فورار: 6 مخابر متقدمة في تجهيز اللقاح ضد وباء كورونا

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن الجزائر تسعى لأن تكون من الدول الأوائل وفي الموعد لاقتناء اللقاح الخاص بفيروس كورونا كوفيد-19.

وقال فورار، في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الحصيلة اليومية لمؤشرات ترصد الوباء في الجزائر، أن السلطات العمومية إتخذت قرارا لنكون من الدول الأوائل في اقتناء اللقاح عندما يكون متوفرا على المستوى الدولي.

.وابرز الدكتور فورار، أن 199 مخبر عبر العالم تعمل على تجهيز اللقاح لمعالجة المرضى من هذا الفيروس، مشيرا الى أن 5 أو 6 مخابر متقدمة في هذا الشأن.

وبخصوص تقييمه للحالة الوبائية المسجلة في الجزائر خلال أسبوع، قال أنه تم تسجيل تراجع في عدد الاصابات المؤكدة بكوفيد-19, غير أن هذا الفارق مقارنة بأسابيع سابقة ليس كبيرا و لا يعني أننا وصلنا لغايتنا، داعيا الى ضرورة اللبقاء مجندين و يقضين لأن الفيروس ما زال موجودا”.