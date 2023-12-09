فورماسينو: “مباراتنا أمام اتحاد العاصمة لن تكون سهلة على الطرفين”

اعترف مدرب نادي فيوتشر المصري، ريكاردو فورماسينو، بقوة اتحاد العاصمة، معتبرا في ذات الوقت بأن المباراة التي ستجمعهما لن تكون سهلة على الطرفين.

وصرح المدرب فورماسينو، في ندوته الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “مواجهة اتحاد العاصمة ستكون جد صعبة بالنسبة لنا”.

كما أضح: “الكل يدرك بأن اتحاد العاصمة فريق كبير، يملك خبرة، وجمهور عريض، وفاز بهذه البطولة الموسم الماضي”.

وتابع المدرب ريكاردو فورماسينو: “سنقدم أفضل ما لدينا في هذه المباراة، التي لن تكون سهلة أيضا على اتحاد العاصمة”.