“فورنالز” يفتح الطريق أمام “بن رحمة” لكسب مكانة أساسية !

الرياضة
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“فورنالز” يفتح الطريق أمام “بن رحمة” لكسب مكانة أساسية !
بقلم أمير بهلول

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن اللاعب “بابلو فورنالز” لاعب “وست هام” قد فتح الطريق لـ “بن رحمة” من أجل كسب مكانة أساسية.

وأكدت ذات المصادر، أن الأداء السيء الذي يظهر به اللاعب “فورنالز” سيجعل الأمر معقدا عليه في المباريات المقبلة.

كما أن المدرب “مويس” لطالما مدح اللاعب الجزائري “بن رحمة”، الذي ظهر بوجه طيب في كل الدقائق التي أتيحت له.

والنجم الجزائري على استعداد من أجل البداية كأساسي واستغلال فرصته الكاملة، كما أن جماهير “الهامرز” تعول عليه.

يذكر أن “بن رحمة” شارك كبديل في مباراة فريقه أمس السبت أمام “مانشستر يونايتد” والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-1.


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