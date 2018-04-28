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فورنيي: “ماندي سيواصل التطور لأن إرادته قوية”

الرياضة
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فورنيي: “ماندي سيواصل التطور لأن إرادته قوية”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد المدرب السابق لنادي ريمس الفرنسي، هوبير فورنيي، بلاعبه السابق عيسى ماندي، بالنظر لما يقدمه هذا الموسم رفقة ناديه ريال بيتيس الإسباني.

وصرح فورنيي، لموقع “سيفيليا أ بي أس”: “تابعت تطور ماندي، منذ أن ترك ريمس، وأرى أن له تطور ثابت، وكل عام يظهر إحصائيات أفضل”.

وأضاف: “إنه شخص يتطلع دوما للتحسن، إذا كان لا بد لي من تسليط الضوء على فضيلة واحدة في اللاعب، ستكون رغبته في التحسن”.

وتابع: “أنا متأكد أنه سيواصل التطور والبروز أكثر مستقبلا، خاصة ببلوغه مرحلة النضج في سن الـ28 عاما لأن إرادته قوية”.

وأردف هوبير فورنيي: “ماندي، لاعب ذكي جدا، وهو جيد حقا من الناحية التكتيكية. وهو ما سمح له بالبروز منذ فئات الشباب، رغم كونه مدافع”.

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