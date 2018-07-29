فوزي البنزرتي مدربا جديدا لنسور قرطاج

عين الإتحاد التونسي لكرة القدم، المدرب فوزي البنزرتي، على رأس المنتخب التونسي، لمدة عامين، خلفا لمواطنه نبيل معلول.

وأعلن الإتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين المدرب فوزي البنزتي، مانحا إياه حرية إختيار طاقمه الفني المساعد، خلال مهمته الجديدة.

وجاء تعيين البنزرتي، بعد فسخ نبيل معلول، عقده مع نسور قرطاج، مباشرة بعد نهاية مونديال روسيا 2018، ليتولى تدريب نادي الدحيل القطري.

واختار الإتحاد التونسي، المدرب فوزي البنزرتي، بالنظر لخبرته مع منتخب تونس، أين سبق له الإشرافه على تدريب نسور قرطاج، في مناسبتين.

وستكون أول مهمة للبنزرتي، قيادة منتخب بلده، لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المقرر إجراؤها بالكاميرون.