فوزي بن زرتي مرشح لخلافة عمراني في قسنطينة 

كشفت مصادر خاصة للنهار بان المدرب يوسف البنزرتي سيكون المرشح الاول لنيل شرف قيادة شباب قسنطينة.

وحسب ذات المصدر فان المفاوضات متقدمة معه يكفي فقط الاعلان الرسمي وذلك بعد ترسيم استقالة المدرب عمراني بعد التعادل المخيب امام مولودية وهران .

هذا ووافق ملاك شركة الابار على استقالة عمراني بعد الحاح منه على المغادرة فيما اكد مناجير طارق عرامة ان الطاقم الفني سيقود الشباب الى غاية مباراة شبيبة القبائل على ان يغادر مساعد المدرب الياس اعراب فيما سيبقى المحضر البدني خالد قريون ومدرب الحراس شريط والمكلف بالفيديو فاتح عمرون.

وسيكون مرشحين عدة امام ملاك النادي لاختيار المدرب الجديد القادم الذي سيعلن عنه خلال الايام القليلة القادمة .