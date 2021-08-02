قناة النهار فوزي درار: أكثر من 9 ملايين جرعة لقاح ستصلنا هذا الشهر بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أوت 2021 - 22:20 شارك غرِّد 60 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967921 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للوزراء وقرارات هامة بخصوص التدابير الوقائية قناة النهار 25 جويلية " سهيلة معلم : " عيطت للاعبي المنتخب لمساعدتنا في المبادرة الخيرية لمرضى كوفيد قناة النهار 27 جويلية جزائريون: عمي يوسف .. إمتنع عن شرب الماء لأكثر من 40 سنة قناة النهار 01 أوت "وزير الفلاحة :" مانبقاوش نحسبو في النيران لازم التحسيس قناة النهار 15 جويلية