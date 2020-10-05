فوزي درار: إقتناء تجهيزات طبية متطورة للكشف عن الفيروسات قريبا

كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، أن المعهد بصدد اقتناء تجهيزات طبية متطورة.

وأضاف ذات المتحدث، أن التجهيزات الطبية ستساعد على إجراء 2000 فحص للكشف عن الفيروسات يوميا.

وأكد الدكتور درار في حديث “لوأج”، أن هناك معدات متطورة ستدخل إلى الجزائر قريبا.

كما تم إطلاق مناقصة دولية لدعم المعهد بكمية معتبرة من كاشف “بي.سي.ار” مما سيوسع من إمكانياته في هذا المجال.

وأوضح ذات المتحدث، أن الطلب على كواشف “بي.سي.ار” بالمعهد قد انخفض نسبيا مقارنة بالأشهر السابقة.

وقال درار، أنه تم توسيع عدد المخابر التي تقوم بإجراء الفحوصات عن طريق ” بي سي آر” إلى 36 مخبرا عبر التراب الوطني.

موزعة بين القطاعين العمومي والخاص كاشفا في ذات الوقت عن فتح مخابر أخرى قريبا لضمان تغطية واسعة لجميع المناطق .