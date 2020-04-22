فوزي درار: الجزائر بلغت مرحلة الإستقرار والتفكير في رفع الحجر الصحي وارد

كشف مدير معهد باستور، فوزي درار، اليوم الأربعاء، أن الجزائر بلغت مرحلة استقرار في انتشار فيروس كورونا بفضل الحجر الصحي.

وأكد درار، في تصريح للإذاعة الوطنية الثالثة، عن إمكانية الشروع في رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية مع تحليل النتائج التي قد تنجم عن القرار بصفة يومية لاتخاذ التدابير الملائمة.

وأشار درار في هذا الشأن ان “التفكير في رفع الحجر الصحي يجب ان يكون اولا في الولايات التي لم تسجل حالات إصابة كبيرة بفيروس كورونا”.

كما كشف درار أن “العدد الإجمالي للعيات التي يتم تحليلها بلغ 500 غينة على المستوى الوطني”.

مضيفا ان الهدف هو الوصول إلى تحليل ألف عينة على المستوى الوطني.

وكشف درار في هذا الخصوص عن مشاورات ومحادثات تتم بخصوص “دخول كل من المخابر الفرعية على مستوى ولاية تمنراست وورقلة والجلفة حيز الخدمة قريبا”.

وقال درار أن “الجزائر تملك الإمكانيات اللازمة لإجراء تشخيص لكل الأشخاص المشتبه إصابتهم بكورونا”.

مؤكدا ان “الأرقام الممنوحة حول عدد الإصابات و الوفيات شفافة و واقعية”.

وأوضح مدير معهد باستور ان “عدم احترام الحجر الصحي المنزلي يعني جر البلاد إلى موجة ثانية للإصابة من فيروس كورونا”.