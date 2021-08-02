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قناة النهار

فوزي درار: تصنيع لقاح كورونا في الجزائر هي قضية أمن صحي ولن نرضى بالتبعية لبلدان أخرى

بقلم النهار أونلاين
فوزي درار: تصنيع لقاح كورونا في الجزائر هي قضية أمن صحي ولن نرضى بالتبعية لبلدان أخرى
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967917
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