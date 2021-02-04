فوزي درار: لدينا اتصالات مع 5 مخابر منتجة للقاح ولن نخاطر بصحة الجزائريين

قال مدير معهد باستور الجزائر أن الجزائر ربطت اتصالات مع 5 مخابر عالمية منتجة للقحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف درار خلال حلوله ضيفا على برنامج ضيف حصة ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة ان صحة الجزائريين أولوية ولن يتم جلب اي لقاح يشكل خطر عليهم

كما اكد على ان الجزائر باشرت مفاوضات مع عدة بلدان صديقة على غرار الصين لجلب شحنات إضافية من اللقاح

وبخصوص الشروع في عمليات التلقيح اكد درار أن برنامج التلقيح سيتعزز مع الوقت كما سيتم رفع الريتم مع تلقي كوطات جديدوة وهو ما سيسمح بتعزيز المناعة.

بالموازاة مع ذلك شدد ذات المتحدث انه وبالمقارنة بالظرلاوف التي يمر بها العالم فإن الشروع في عملية التلقيح تعتبر شيئا جد مهم للقضاء على الجائحة.

كما أشار ميدر باستور إلى ان التسريع في عملية التلقيح عالميا ستسمح في إعادة الحياة الاقتصادية عالميا غلى سابق عهدها

و بخصوص الللقحات شدد ذات المتحدد أنها الجزائر ستجلب اللقاحات التي تحوز على تراخيص استعجالية من منظمة الصحة العالمية والتي تم منحها مقارنة بالوضوعية الصحية

كما أكد على أن الجزائر لم تكن متأخرة في الشروع في عملية التلقيح، علما وأن دولا عدة لم تتمكن بعد من الشروع في هذه العملية.

وفيما يخص المناعة التي تمنحها اللقحات قال درار أن معهد باستور اتخذ الاجراءات اللازمة، مؤكدا بأن اللقاح سيصبح أكثر فعالية بعد الجرعة الثانية

وتعليقا على لقاح سبوتنيك في الروسي قال درار أن البعض كان يقول انه موجه للعالم الثالث واليوم تبين أنه من بين أحسن اللقحات

كمنا تبين على حسب درار أنه لقاح مرخص استثنائيا من قبل منظمة الصحة العالمية كباقي اللقحات