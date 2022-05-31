قناة النهار فوزي درار : نسبة خطورة جدري القردة ضئيلة لكن علينا أن نكون حذرين بقلم قناة النهار نشر في 31 ماي 2022 - 11:25 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 42 0 فوزي درار : نسبة خطورة جدري القردة ضئيلة لكن علينا أن نكون حذرين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1Bp1O اقرأ أيضا بن رقطة: موجة حر قوية.. إضطراب جوي بداية من الأربعاء على هذه الولايات! قناة النهار 22 ماي صريح جدا: واش يعرف الجزائري على فيروس جدري القردة ..!؟ قناة النهار 25 ماي فتيحة باشا: لابد من وضع قوانين صارمة للحد من ظاهرة تمزيق الكراريس نهاية الموسم الدراسي قناة النهار 27 ماي ميلة : أكثر من 400 هكتار من الحمص تواجه مصيرا مجهولا بسبب غياب المياه قناة النهار 11 ماي أحوال الطقس / أجواء صيفية على هذه المناطق قناة النهار 15 ماي دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة قناة النهار 20 ماي البليدة: مدينة اسطنبول الوجهة الأولى للجزائريين لقضاء عطلتهم الصيفية قناة النهار 19 ماي دلال خير: أب أفنى عمره في العمل وشاء القدر أن يصاب بضعف البصر ومرض السكري ولم يجد من يكفله قناة النهار 20 ماي في أسمى صور الوفاء.. زهية تتبرع بكليتها لزوجها قناة النهار 16 ماي باتنة .. مـ.ـقتل طفلة وإصـ.ـابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حـ.ـادث إنقلاب شاحنة قناة النهار 11 ماي