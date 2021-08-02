فوزي درار: هذا هو سبب ظهور معظم نتائج PCR إيجابية

كشف مدير معهد باستور الجزائر فوزي درار حصريا للنهار ان سبب ظهور معظم تحاليل PCR إيجابية راجع إلى سرعة إنتشار الفيروس. كما ان ظهور سلالة دلتا سريعة الإنتشار سبب أخر .

واوضح فوزي درار أن اختبار تشخيص فيروس كورونا كان في وقت سابق تصل الحالات الإيجابية مابين 10 أو 20 بالمائة.بينما اليوم نجد الحالات تصل إلى 90 بالمائة من العينات إيجابية.

وتابع ذات المسؤول ان العاصمة تشهد مابين 2000 او 3000 يوما إختبار تحليل الكشف عن كورونا تصل من المستشفيات إلى معهد باستور

وواصل درارا انه اليوم نقص الضغط بعشرات المرات أقل من الوقت السابق.