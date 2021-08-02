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الوطني

فوزي درار: هذا هو سبب ظهور معظم نتائج PCR إيجابية

بقلم م .فيصل
فوزي درار: هذا هو سبب ظهور معظم نتائج PCR إيجابية
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كشف مدير معهد باستور الجزائر فوزي درار حصريا للنهار ان سبب ظهور معظم تحاليل PCR  إيجابية راجع إلى سرعة إنتشار الفيروس. كما ان ظهور سلالة دلتا سريعة الإنتشار سبب أخر .

واوضح فوزي درار أن اختبار تشخيص فيروس كورونا كان في وقت سابق تصل الحالات الإيجابية مابين  10 أو 20 بالمائة.بينما اليوم نجد الحالات تصل إلى 90 بالمائة من العينات إيجابية.

وتابع ذات المسؤول ان العاصمة تشهد مابين 2000 او 3000 يوما إختبار تحليل الكشف عن  كورونا  تصل من المستشفيات إلى معهد باستور

وواصل درارا انه اليوم نقص الضغط  بعشرات المرات  أقل من الوقت السابق.

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