فوزي درار : هناك إستقرار طفيف في إنتشار فيروس كورونا

.كشف مدير معهد باستور الجزائر فوزي درار مساء اليوم حصريا للنهار هناك إستقرار طفيف في انتشار فيروس كورونا. واوضح درار خلال نزوله ضيفا على النهار ان ان الذروة لا يستطيع احد التنبأ بها وعادة ما تعرف إلا بعدما تكون الإصابات كبيرة

كما اضاف ذات المسؤول أن الجزائر تعيش وضعا مرحلة مستقرة نوع ما. الامر الذي يدفعنا إلى مواصلة الجهود من اجل الحد من إنتشار الوباء. وجدد مدير معهد باستور أن الإلتزام بوضع الكمامة وكذا التباعد الإجتماعي شيئان هامان في مواجهة الوباء