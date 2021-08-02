عاجل
كورونا في الجزائر.. 1358 إصابة جديدة و38 وفاة
إعــــلانات
الوطني

فوزي درار : هناك إستقرار طفيف في إنتشار فيروس كورونا

بقلم النهار أونلاين
فوزي درار : هناك إستقرار طفيف في إنتشار فيروس كورونا
  • 138
  • 0

.كشف مدير معهد باستور الجزائر فوزي درار مساء اليوم حصريا للنهار هناك إستقرار طفيف في انتشار فيروس كورونا. واوضح درار خلال نزوله ضيفا على النهار ان ان الذروة لا يستطيع احد التنبأ بها وعادة ما تعرف إلا بعدما تكون الإصابات كبيرة

كما اضاف ذات المسؤول أن الجزائر تعيش وضعا مرحلة مستقرة نوع ما. الامر الذي يدفعنا إلى مواصلة الجهود من اجل الحد من إنتشار الوباء. وجدد مدير معهد باستور أن الإلتزام بوضع الكمامة وكذا التباعد الإجتماعي شيئان هامان في مواجهة الوباء

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967815
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات