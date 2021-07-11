فوزي درار: 31 إصابة بالسلالة الهندية.. وهي ليست أخطر من السلالات الأخرى

قال البروفيسور فوزي درار المدير العام لمعهد باستور، أن السلالات المتحورة لفيروس كورونا هي نتيجة تكيف الفيروس مع وضعية ما. وهناك أنواع عديدة للسلالات على غرار البريطانية، النيجيرية والهندية.

وأوضح درار للتلفزيون العمومي، أنه خلال ديسمبر الفارط بالرغم من الموجة الثانية لم تكن هناك السلالات المتحورة لما كان الغلق لكافة الحدود. أما اليوم فالوضعية متطورة. حيث ظهرت سلالة ألفا البريطانية وسلالة “دالتا” الهندية التي هي ليست أخطر من السلالات الأخرى. عغير أنه لديها خاصية الإنتشار السريع مقارنة بالبريطانية.

وكشف درار في ذات السياق، أن السلالة البريطانية انتشرت بـ 50 بالمائة. مقارنة بالسلالة الهندية. مضيفا أن هنالك 31 إصابة بسلالة دالتا الهندية في الجزائر.