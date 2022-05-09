فوزي غلام يتجه للاعتزال !

كشفت تقارير صُحفية إيطالية، عن عزم الدولي الجزائري السابق، ولاعب نابولي الإيطالي، فوزي غلام، اعتزال كرة القدم بصفة نهائية.

وأكدت صحيفة “فوتبال نيوز24” الإيطالية، أمس الأحد، عزم الظهير الأيسر للمنتخب الوطني السابق ولاعب نابولي فوزي غلام الاعتزال بسبب تكرر الإصابات.

وعجز فوزي غلام، استعادة مستواه المعهود، بعد كل عودة للميادين، وتكرر إصابات الركبة التي عانى منها اللاعب.

كما أوضحت الصحيفة الإيطالية، أن قرار اعتزال غلام جدي، خاصة مع انتهاء عقده مع نابولي شهر جوان المقبل، وصعوبة إيجاده لفريق جديد.

ويذكر أن خريج مدرسة سانت ايتيان غلام، إنتقل لنابولي شهر جانفي 2014 قدم مستويات راقية طيلة 3سنوات مع الفريق الإيطالي.

للإشارة، بدأ مسلسل معاناة اللاعب مع الإصابات في نوفمبر 2017 عقب تلقي غلام لإصابة بالركبة في مواجهة “السيتي” “بالتشامبينزليغ”.