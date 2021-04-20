فوز إدريس ديبي بعهدة رئاسية سادسة في التشاد

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فوز إدريس ديبي بعهدة رئاسية سادسة في التشاد
بقلم زهيدة.ث

إنتخب الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم تشاد منذ 30 عاما، للمرة السادسة بعد حصوله على 79.32 بالمائة من الأصوات.

وفاز ديبي الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ أكثر من 30 عاما منذ الدور الأول بحسب اللجنة الإنتخابية.
وكان فوز ديبي متوقعا بالنظر لهشاشة المنافسة خلال الاستحقاق الرئاسي والانقسام الواسع للمعارضة، وفوزه متوقعا.

وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة .
وهو يكشف عن النتائج الرسمية “المؤقتة”، قال إنه ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البث في طعون محتملة.


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