فوز الجزائر بعضويتين في الإتحاد البرلماني الدولي

إنتخب جزائريان في عضوية اللجنة التنفيذية وكذا في المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف للاتحاد البرلماني الدولي. وهذا خلال خلال أشغال الجمعية الـ 143 للاتحاد بالعاصمة الاسبانية مدريد.

وحسب بيان مجلس الأمة إنتخب أحمد خرشي، عضو مجلس الأمة، لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بعد حصوله على تزكية أعضاء المجموعة. وهذا خلال أشغال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.

كما تم انتخاب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، لعضوية المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

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