فوز الجزائر بعضويتين في الإتحاد البرلماني الدولي
إنتخب جزائريان في عضوية اللجنة التنفيذية وكذا في المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف للاتحاد البرلماني الدولي. وهذا خلال خلال أشغال الجمعية الـ 143 للاتحاد بالعاصمة الاسبانية مدريد.
وحسب بيان مجلس الأمة إنتخب أحمد خرشي، عضو مجلس الأمة، لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بعد حصوله على تزكية أعضاء المجموعة. وهذا خلال أشغال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.
كما تم انتخاب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، لعضوية المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
طالع أيضا:
الموافقة على اعتماد سفراء للجزائر بالمملكة المتحدة وماليزيا وأغوندا
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد 3 سفراء للجزائر بكل من ماليزيا، المملكة المتحدة وأوغندا.
وحسب بيان وزارة الخارجية فلقد وافقت الحكومة الماليزية على اعتمادسعد معاندي, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى ماليزيا.
كما وافقت الحكومة البريطانية على اعتماد لوناس مقرمان, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
وأضاف ذات البيان، عن موافقة لحكومة الأوغندية على اعتماد شريف وليد, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا.
طالع ايضا:
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️