فوز الحزب الحاكم في زيمبابوي بأغلبية مقاعد البرلمان

أعلنت، مفوضية الإنتخابات في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، فوز حزب الإتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي بأغلبية المقاعد في البرلمان.

وذكرت، المفوضية أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس “إيمرسون مناناجوا”، قد فاز ب109 مقاعد

مقابل 41 فقط، لحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض،

بينما لم يتم إعلان النتائج على 58 مقعدا في البرلمان، ولم يتم بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويحتاج، حزب الإتحاد الوطني الإفريقي، الفوز بثلاثين مقعدا آخر ليحقق أغلبية الثلثين التي تسمح له بتغيير الدستور كما يشاء.

وتعد هذه الإنتخابات، الأولى التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس روبرت موغابي،

في إنقلاب سلمي في نوفمبر الماضي، والذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود.