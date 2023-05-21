فوز العلامة “ذهبية” لإنتاج زيت الزيتون بالميدالية الذهبية في مسابقة دولية بسويسرا

فازت العلامة الجزائرية “ذهبية” لإنتاج زيت الزيتون من عين وسارة (الجلفة) بالميدالية الذهبية في المسابقة الدولية لمنتج زيت الزيتون. التي تم الإعلان عن نتائجها الأسبوع الفارط بجنيف (سويسرا)، من صاحب الشركة المتوجة، حكيم عليليش.

كما يضاف هذا التتويج إلى خمس ميداليات ذهبية أخرى توجت بها ذات العلامة ضمن مسابقات دولية نظمت خلال السنوات الفارطة بكل من طوكيو (اليابان). وبرلين (ألمانيا) وكذا بإيطاليا ومرتين على التوالي بدبي (الإمارات العربية المتحدة). ليعزز مكانة هذا المنتج في السوق الدولية لزيت الزيتون، حسب نفس المصدر.

في حين، أوضح عليلش لـ”وأج”، أن هذه المسابقة التي شارك فيها على غرار مسابقات أخرى ينتظر الإعلان عن نتائجها لاحقا. “تخضع فيها مقاييس النجاح لتحاليل وتقارير خبراء من عدة جنسيات مما يجعل الرهان كبير للمشاركة بمنتوج يخضع للمعايير العالمية. وهو ما تسعى علامته للحفاظ عليه وترقيته أكثر”.

كما تحصلت ذات العلامة أيضا على أربعة تتويجات بفضية خلال العام الجاري بكل من طوكيو (اليابان) وأوسلو (النرويج) وبتركيا وبأثينا “اليونان”.

واعتبر ذات المستثمر الفلاحي الذي سبق وأن كرم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الجلسات الوطنية للفلاحة المنظمة في فبراير الفارط. هذا التتويج بمثابة “حافز أكبر لجعل منتجه يرقى بزيت الزيتون الجزائري إلى مصاف العالمية. وهو ما أصبح واقعا ومكسبا حقيقيا”.

كما أعرب عليليش عن فخره كون ” الفلاحين يقصدونه للاستفادة من التجربة و الاستفسار عن كثير من تقنيات السقي والغراسة العضوية بالخصوص. لما لها من أهمية كبيرة في الدخول بالمنتج للسوق العالمية”.

يذكر أن هذا المستثمر يختص منذ عشرين عاما في فئة الزراعة العضوية في شعبة الزيتون. حيث قام باستصلاح مساحة فاقت 40 هكتارا بمنطقة بعين وسارة. ليجعل منها مزرعة نموذجية بها 15000 ألف شجرة و يعتمد في سقيها على نظام اقتصاد الماء.